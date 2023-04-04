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Збірна України без Реброва: топ-інсайдер "засватав" героя ЧС-1998, настав час іноземця

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Київ, Вівторок 04 квітня 2023 14:59
Збірна України без Реброва: топ-інсайдер "засватав" героя ЧС-1998, настав час іноземця Фото: Славен Біліч (крайній праворуч) повернеться на рівень збірних? (facebook.com/watfordfc)
Автор: Антон Федорців

Посеред кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 збірну України може очолити хорватський фахівець Славен Біліч.

Короткий розбір новини від інсайдера Фабріціо Романо – в матеріалі РБК-Україна.

Напередодні провідний футбольний інсайдер планети Фабріціо Романо поділився несподіваною інформацією. Надихнувшись зимовою сагою з переїздом Мудрика в АПЛ, італійський журналіст видав інсайд щодо збірної України – Славен Біліч став кандидатом на посаду керманича "синьо-жовтих".

Ця новина добре лягла в плідний ґрунт невизначеності навколо національної команди. Керівництво асоціації місяцями декларує невідворотним прихід Сергія Реброва на посаду вже влітку. Водночас і чутки, і, найголовніше, сам тренер далекий від такого оптимізму.

Контракт українця з еміратським "Аль-Айном" справді чинний до 30 червня. Але є кілька "але". По-перше, клубне керівництво прагне зберегти Реброва в команді з огляду на близький старт в азійській Лізі чемпіонів. По-друге, сам фахівець, здається, не проти попрацювати у футуристичній пустелі ще рік-два.

Отже, УАФ зобов'язана якомога швидше виправити власні ж промахунки з призначенням нового головного тренера збірної України після відставки Петракова. Останній провалив завдання повернутися в елітний дивізіон Ліги націй ще торік 27 вересня. З того часу аж до 31 грудня Петраков залишався (!) керманичем "синьо-жовтих". Та навіть і в новому 2023 році асоціація так і не спромоглася підшукати нового тренера.

Боси вітчизняного футболу, вочевидь, забули про специфіку збірної. Надто національної команди України в умовах війни. Через агресію РФ "синьо-жовті" проводять збори, домашні матчі та виїзні поєдинки за межами України. Чи не вдалий момент нарешті зробити вибір на користь іноземця?

Збірна України без Реброва: топ-інсайдер &quot;засватав&quot; героя ЧС-1998, настав час іноземця

Важкий хорватський рок

До кандидатури Біліча варто придивитися. Так, тренерська кар'єра хорвата доволі суперечлива. Він виводив у єврокубки "Вест Хем", піднімався з "Вест Бромвічем" до АПЛ, а ще відверто заробляв у небідних московському "Локомотиві", "Бешикташі", аравійському "Аль-Іттіхаді" та китайському "Бейцзін Гоань".

Та на рівні збірних – інша справа. Біліч зі збірною Хорватії виступив на Євро-2008 і Євро-2012. У першому випадку команда дійшла до чвертьфіналу, де в овертаймі програла туркам (1:3). А ось другий виступ обмежився груповим етапом, але ж у квартеті з балканцями грали майбутні фіналісти – Іспанія та Італія.

До війни Білічу не звикати. Він грав за рідний "Хайдук" у розпал війни Хорватії за незалежність. Та й сучасні технології для ефективної роботи на чолі збірної дозволяють не переглядати всі матчі кандидатів у команду наживо. Більше того, хорватська преса впевнена, що у вільний час гітарист "важкого" гурту Rawbau Біліч особисто зацікавлений у цій роботі.

Потенційне призначення хорватського фахівця – ще й закриття гештальту. На шляху до зоряної "бронзи" на ЧС-1998 Хорватія у плей-офф кваліфікації здолала саме збірну України, а домашню перемогу балканцям забезпечили голи Влаовіча та... Біліча. А головний тренер того покоління "шахових" Мірослав Блажевіч ледь не очолив "синьо-жовтих" у 2002 році...

Звісно, зараз без роботи перебувають чимало іменитих фахівців. Серед них багато й тих, які працювали на рівні збірних. Деякі тренери навіть відверто сильніші в ремеслі за Біліча. Та сподіватися, що Українська асоціація футболу всерйоз зверне увагу на тактичного гіка Марсело Б'єлсу, екс-керманича Мексики Херардо Мартіно чи бодай поляка Чеслава Міхнєвіча – наївно. Поява в списку кандидатів Біліча для організації, що звикла безладно курсувати в трикутнику Петраков-Ребров-Ротань, вже неабияке досягнення.

До слова, раніше Україна програла збірній Англії стартовий матч кваліфікації до Євро-2024.

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