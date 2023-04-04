Збірна України без Реброва: топ-інсайдер "засватав" героя ЧС-1998, настав час іноземця

Напередодні провідний футбольний інсайдер планети Фабріціо Романо поділився несподіваною інформацією. Надихнувшись зимовою сагою з переїздом Мудрика в АПЛ, італійський журналіст видав інсайд щодо збірної України – Славен Біліч став кандидатом на посаду керманича "синьо-жовтих".

Ця новина добре лягла в плідний ґрунт невизначеності навколо національної команди. Керівництво асоціації місяцями декларує невідворотним прихід Сергія Реброва на посаду вже влітку. Водночас і чутки, і, найголовніше, сам тренер далекий від такого оптимізму.

Контракт українця з еміратським "Аль-Айном" справді чинний до 30 червня. Але є кілька "але". По-перше, клубне керівництво прагне зберегти Реброва в команді з огляду на близький старт в азійській Лізі чемпіонів. По-друге, сам фахівець, здається, не проти попрацювати у футуристичній пустелі ще рік-два.

Отже, УАФ зобов'язана якомога швидше виправити власні ж промахунки з призначенням нового головного тренера збірної України після відставки Петракова. Останній провалив завдання повернутися в елітний дивізіон Ліги націй ще торік 27 вересня. З того часу аж до 31 грудня Петраков залишався (!) керманичем "синьо-жовтих". Та навіть і в новому 2023 році асоціація так і не спромоглася підшукати нового тренера.

Боси вітчизняного футболу, вочевидь, забули про специфіку збірної. Надто національної команди України в умовах війни. Через агресію РФ "синьо-жовті" проводять збори, домашні матчі та виїзні поєдинки за межами України. Чи не вдалий момент нарешті зробити вибір на користь іноземця?

Важкий хорватський рок

До кандидатури Біліча варто придивитися. Так, тренерська кар'єра хорвата доволі суперечлива. Він виводив у єврокубки "Вест Хем", піднімався з "Вест Бромвічем" до АПЛ, а ще відверто заробляв у небідних московському "Локомотиві", "Бешикташі", аравійському "Аль-Іттіхаді" та китайському "Бейцзін Гоань".

Та на рівні збірних – інша справа. Біліч зі збірною Хорватії виступив на Євро-2008 і Євро-2012. У першому випадку команда дійшла до чвертьфіналу, де в овертаймі програла туркам (1:3). А ось другий виступ обмежився груповим етапом, але ж у квартеті з балканцями грали майбутні фіналісти – Іспанія та Італія.

До війни Білічу не звикати. Він грав за рідний "Хайдук" у розпал війни Хорватії за незалежність. Та й сучасні технології для ефективної роботи на чолі збірної дозволяють не переглядати всі матчі кандидатів у команду наживо. Більше того, хорватська преса впевнена, що у вільний час гітарист "важкого" гурту Rawbau Біліч особисто зацікавлений у цій роботі.

Потенційне призначення хорватського фахівця – ще й закриття гештальту. На шляху до зоряної "бронзи" на ЧС-1998 Хорватія у плей-офф кваліфікації здолала саме збірну України, а домашню перемогу балканцям забезпечили голи Влаовіча та... Біліча. А головний тренер того покоління "шахових" Мірослав Блажевіч ледь не очолив "синьо-жовтих" у 2002 році...

Understand Slaven Bilić is a candidate to get the Ukraine national team job in case the Federation will decide for an imminent change #Ukraine



Talks will take place to decide on the coach situation with Bilić appreciated and free after Watford chapter closed. pic.twitter.com/aEbCFHB0we — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 3, 2023

Звісно, зараз без роботи перебувають чимало іменитих фахівців. Серед них багато й тих, які працювали на рівні збірних. Деякі тренери навіть відверто сильніші в ремеслі за Біліча. Та сподіватися, що Українська асоціація футболу всерйоз зверне увагу на тактичного гіка Марсело Б'єлсу, екс-керманича Мексики Херардо Мартіно чи бодай поляка Чеслава Міхнєвіча – наївно. Поява в списку кандидатів Біліча для організації, що звикла безладно курсувати в трикутнику Петраков-Ребров-Ротань, вже неабияке досягнення.