Сборная Аргентины возглавила рейтинг ФИФА: какое место заняла Украина

"Альбиселесте" вышли в лидеры актуальной классификации. Аргентинцы обошли самого принципиального оппонента – Бразилию.

Для сборной Аргентины лидерство в рейтинге ФИФА – необычное достижение. В последний раз латиноамериканцы были во главе классификации еще в 2017 году. С тех пор национальная команда провалилась на ЧМ-2018, но позже выиграла Копа Америка-2021 и триумфовала на недавнем Мундиале в Катаре.

Бразильцы тем временем потеряли сразу две позиции, опустившись на третье место. Второй сборной планеты остался финалист ЧМ-2022 – сборная Франции. В марте "трехцветные" разгромили Нидерланды (4:0) и обыграли сборную Ирландии (1:0) на старте квалификации к Евро-2024.

Сборная Украины по сравнению с декабрьским рейтингом потеряла четыре позиции. Теперь "сине-желтые" занимают 30-е место. В активе национальной команды 1530,04 балла. Весной сборная сыграла один поединок – потерпела выездное поражение от Англии (0:2).