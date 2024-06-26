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Збірна Аргентини дотиснула Чилі, збірна Канади в більшості здолала Перу: відео Копа Амеріка

Фото: "Альбіселесте" вдвох зупинили Алексіса Санчеса (facebook.com/AFASeleccionArgentina)
Автор: Антон Федорців

Національні команди Аргентини та Канади здобули перемоги над збірними Чилі та Перу відповідно на груповому етапі Кубка Америки-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Копа Амеріка-2024, група A, 1-й тур

Перу – Канада – 0:1

Гол: Девід, 74

Вилучення: Араухо, 59 (П, пряма червона картка)

Чилі – Аргентина – 0:1

Гол: Л. Мартінес, 88

 

Ключовий епізод у протистоянні "кленових листків" і перуанців трапився на 59-й хвилині. Араухо грубо в'їхав у Шаффелберга в простій ситуації у центрі поля. Арбітр спершу показав "інку" жовту картку, але після відеоповтору змінив рішення на жорсткіше.

У меншості збірна Перу протрималася лише чверть години. На 74-й хвилині той же Шаффелберг класною передачею вивів Девіда на оперативний простір. Нападник протягнув м'яч уперед і майстерно переграв кіпера Гальєсе, який вибіг на перехоплення – 0:1 у підсумку.

 

 

За схожим сценарієм промайнув і матч "альбіселесте" проти чилійців. До перерви фаворит запам'ятався хіба що дальнім пострілом Мессі повз ворота. На старті ж другої половини Моліна на переграв голкіпера з гострого кута.

Аргентина зуміла вирвати перемогу за лічені хвилини до фінального свистка. У хаосі після кутового найспритнішим у штрафному чилійської збірної виявився Лаутаро Мартінес, який влучно пробив під поперечину. З двома перемогами в активі команда Мессі достроково вийшла в плей-офф.

 

 

До слова, напередодні збірна Бразилії втратила очки з Коста-Рикою на Копа Амеріка-2024.

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Збірна Аргентини