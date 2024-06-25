Копа Амеріка: Бразилія не впоралася з Коста-Рикою, Колумбія переграла Парагвай
Збірна Колумбії здобула перемогу над національною командою Парагваю, а збірна Бразилії розписала нічию з національною командою Коста-Рики на старті Кубка Америки-2024.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Копа Амеріка-2024, група D, 1-й тур
Колумбія – Парагвай – 2:1
Голи: Муньйос, 32, Лерма, 42 – Енкісо, 69
Бразилія – Коста-Рика – 0:0
Колумбійці забили двічі до перерви. Творцем обох голів став Хамес. Спершу він навісив із лівого флангу на дальній кут воротарського, де Муньйос головою переправив м'яч у сітку. А згодом Лерма замкнув подачу лідера команди зі штрафного.
У середині другої половини парагвайська збірна розмочила рахунок. Це Енкісо в дотик пробив у дальній кут після передачі Соси. Проте, на більше підопічні Даніеля Гарнеро замахнутися не зуміли. Збірна Колумбії вийшла в лідери квартету команд.
Тим часом пентакампеони світу не змогли дотиснути костариканців. Бразильці відправили м'яч у сітку на 30-й хвилині зусиллями Маркіньйоса, скориставшись стандартом. Однак, після втручання VAR забитий м'яч скасували через офсайд.
У другому таймі відкрити рахунок міг Пакета. Пострілом із дистанції хавбек струсонув стійку. Згодом Кірос головою ледь не зрізав м'яч у власні ворота після прострілу з правого флангу. Трохи не вистачило точності й Гімараєсу. Зрештою, Коста-Рика виборола сенсаційну нічию.
До слова, напередодні збірна Уругваю впевнено переграла Панаму на Копа Амеріка.
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