Сборная Аргентины дожала Чили, сборная Канады в большинстве одолела Перу: видео Копа Америка

Национальные команды Аргентины и Канады одержали победу над сборными Чили и Перу соответственно на групповом этапе Кубка Америки-2024.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.
Копа Америка-2024, группа A, 1-й тур
Перу – Канада – 0:1
Гол: Дэвид, 74
Удаление: Араухо, 59 (П, прямая красная карточка)
Чили – Аргентина – 0:1
Гол: Л. Мартинес, 88
Ключевой эпизод в противостоянии "кленовых листьев" и перуанцев случился на 59-й минуте. Араухо грубо въехал в Шаффелберга в простой ситуации в центре поля. Арбитр сначала показал "инку" желтую карточку, но после видеоповтора сменил решение на более жесткое.
В меньшинстве сборная Перу продержалась всего четверть часа. На 74-й минуте тот же Шаффелберг классной передачей вывел Дэвида на оперативное пространство. Нападающий протянул мяч вперед и мастерски переиграл выбежавшего на перехват кипера Гальесе – 0:1 в итоге.
По схожему сценарию прошел и матч "альбиселесте" против чилийцев. До перерыва фаворит запомнился разве что дальним выстрелом Месси мимо ворот. На старте же второй половины Молина не переиграл голкипера с острого угла.
Аргентина сумела вырвать победу за считанные минуты до финального свистка. В хаосе после углового самым ловким в штрафной чилийской сборной оказался Лаутаро Мартинес, точно пробивший под перекладину. С двумя победами в активе команда Месси досрочно вышла в плей-офф.
К слову, накануне сборная Бразилии потеряла очки с Коста-Рикой на Копа Америка-2024.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.