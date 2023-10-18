UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Збірна Англії допомогла Україні, сенсація від Казахстану: що сталося у відборі Євро-2024

Фото: "Три леви" переграли Італію і поїдуть на Євро (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорців

Жовтневий цикл кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року завершився сімома матчами у вівторок. Перемоги здобули збірні Казахстану, Сербії, Данії, Словенії та Англії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

 

"Три леви" здобули вольову перемогу над Італією. "Скуадра Адзурра" повела на 15-й хвилині, коли Скамакка в дотик замкнув простріл Ді Лоренцо. Англійці відігралися ще до перерви – Кейн упевнено реалізував одинадцятиметровий. А в другому таймі Рашфорд і той же Кейн сольними проходами гарантували Англії перемогу та місце на форумі. Італійці ж конкуруватимуть з Україною.

 

 

 

Натомість у групі H не дала померти інтризі казахська збірна. "Яструби" на виїзді переграли Фінляндію, хоч і пропустили першими. Це Тейлор забив прямим ударом зі штрафного. Казахи знайшлися з відповіддю після перерви. Зайнутдінов спершу забив із пенальті, а потім на ближній стійці замкнув навіс із кутового. Казахстан набрав 15 очок і продовжив переслідування Словенії та Данії (по 19 пунктів).

 

 

 

Данці ледь не зганьбилися зі збірною Сан-Марино. Підопічні Каспера Юлманда відкрили рахунок завдяки розкішному пострілу Хойлунда в дальню дев'ятку з гострого кута. Утім, після перерви господарі оформили перший м'яч у відборі, коли Голінуччі скористався нагодою після кутового. Вирвав перемогу для Данії Поульсен, який головою ефектно замкнув навіс Вінда.

 

 

 

Принципове балканська протистояння виграла Сербія. На домашній арені вдалося здолати сусідів-чорногорців. Серби забили швидкий м'яч зусиллями Мітровіча – форвард накрутив оборонців і "шведою" відправив у дальній кут. Утім, перед перервою ветеран Чорногорії Йоветіч у класній атаці гостей поцілив у дев'ятку. Після перерви, однак, забивала лише збірна Сербії. Спрацював тандем Тадіч-Мітровіч, а кожен із героїв записав до свого активу по голу з асистом.

 

 

До слова, напередодні збірна України здобула нелегку перемогу над Мальтою на виїзді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна Англії