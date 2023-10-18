RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сборная Англии помогла Украине сенсация от Казахстана: что произошло в отборе Евро-2024

Фото: "Три льва" переиграли Италию и уедут на Евро (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорцив

Октябрьский цикл квалификации к чемпионату Европы 2024 завершился семью матчами во вторник. Победы одержали сборные Казахстана, Сербии, Дании, Словении и Англии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

 

"Три льва" одержали волевую победу над Италией. "Скуадра Адзурра" повела на 15-й минуте, когда Скамакка в касание замкнул прострел Ди Лоренцо. Англичане отыгрались еще до перерыва – Кейн уверенно реализовал одиннадцатиметровый. А во втором тайме Рашфорд и тот же Кейн сольными проходами гарантировали Англии победу и место на форуме. Итальянцы же будут конкурировать с Украиной.

 

 

 

В группе H не дала умереть интриге казахская сборная. "Ястребы" на выезде переиграли Финляндию, хотя и пропустили первыми. Это Тейлор забил прямым ударом со штрафного. Казахи нашлись с ответом после перерыва. Зайнутдинов сначала забил с пенальти, а затем на ближней стойке замкнул навес с углового. Казахстан набрал 15 очков и продолжил преследование Словении и Дании (по 19 пунктов).

 

 

 

Датчане едва не опозорились со сборной Сан-Марино. Подопечные Каспера Юлманда открыли счет благодаря роскошному выстрелу Хойлунда в дальнюю девятку с острого угла. Впрочем, после перерыва хозяева оформили первый мяч в отборе, когда Голинуччи воспользовался возможностью после углового. Вырвал победу для Дании Поульсен, головой эффектно замкнувший навес Винда.

 

 

 

Принципиальное балканское противостояние выиграла Сербия. На домашней арене удалось одолеть соседей-черногорцев. Сербы забили быстрый мяч усилиями Митровича – форвард накрутил защитников и "шведой" отправил в дальний угол. Впрочем, перед перерывом ветеран Черногории Йоветич в классной атаке гостей попал в девятку. После перерыва, однако, забивала только сборная Сербии. Сработал тандем Тадич-Митрович, а каждый из героев записал в свой актив по голу с ассистом.

 

 

К слову, накануне сборная Украины одержала нелегкую победу над Мальтой на выезде.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Англии