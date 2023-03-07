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Збирають "данину" на користь окупантів. Трьох податківців звинувачують у держзраді

Фото: трьох податківців звинувачують у держзраді, вони перейшли на бік окупантів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Троє працівників податкової служби з міста Кам'янка-Дніпровська Запорізької області. Наразі вони допомагають окупантам відбирати гроші у населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

"Обвинувальний акт направлено до суду", - йдеться в повідомленні.

За даними ДБР, після захоплення частини Запорізької області троє працівників податкової служби зрадили присязі та добровільно перейшли на бік ворога. Вони брали участь у незаконному створенні так званої "Каменка-Днепровской налоговой инспекции".

"Двоє фігурантів відповідали за перереєстрацію за російським законодавством місцевих підприємств та підприємців. Також вони збирали податки на користь окупаційної влади", - додають в бюро.

Крім того, ще одна обвинувачена, колишня старша державна інспекторка податкової інспекції, наполегливо агітувала підприємців Кам’янка-Дніпровська отримувати паспорта РФ та відкривати рахунки в російських банках.

"Також вона вела облік та диференціацію платників, контролювала своєчасність сплати податків до "каси" окупантів", - розповіли в ДБР.

Наразі фігуранти переховуються на тимчасово окупованій території та досі прислужують загарбникам. Вони обвинувачуються у державній зраді (2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна. Процесуальне керівництво здійснює Запорізька обласна прокуратура.

Як повідомлялось, ДБР затримало кадровика бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, який налагодив схему отримання грошей за переведення військових з лінії фронту до тилових частин.

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ДБР