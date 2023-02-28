Пропонував солдатам перевестися в тил. Кадровика ТрО затримали на хабарі

Державне бюро розслідувань затримало кадровика бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, який налагодив схему отримання грошей за переведення військових з лінії фронту до тилових частин.

Про це повідомляє РБК-Украна з посиланням на прес-службу ДБР .

Зазначається, що кадровик знайшов 14 потенційних кандидатів на переведення до нового навчального центру на базі бригади, який знаходиться в тилу.

За таке переведення він вимагав 75 тисяч гривень з кожного військовослужбовця. Одному з них він передав список військових з пропозицією зібрати гроші за таку "послугу".



Окрім цього, ще одному військовослужбовцю за 180 тисяч гривень обіцяв сприяти у непритягненні його до кримінальної та адміністративної відповідальності за скоєння правопорушень.



ДБР затримало кадровика під час отримання неправомірної вигоди у сумі понад 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Під час обшуків за місцем роботи, реєстрації та проживання затриманого, правоохоронці вилучили списки бригади та проєкти ініціативних листів-погоджень на переведення військовослужбовців до навчального центру.



Фігуранту повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. У ДБР зазначають, що суд арештував підозрюваного з альтернативою внесення застави. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.