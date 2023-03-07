Собирают "дань" в пользу окупантов. Трех налоговиков обвиняют в госизмене

Трое работников налоговой службы из города Каменка-Днепровская Запорожской области. Сейчас они помогают оккупантам отбирать деньги у населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.
"Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении.
По данным ДБР, после захвата части Запорожской области трое работников налоговой службы предали присяге и добровольно перешли на сторону врага. Они участвовали в незаконном создании так называемой "Каменко-Днепровской налоговой инспекции".
"Двое фигурантов отвечали за перерегистрацию по российскому законодательству местных предприятий и предпринимателей. Также они собирали налоги в пользу оккупационных властей", - добавляют в бюро.
Кроме того, еще одна обвиняемая, бывшая старшая государственная инспектор налоговой инспекции, настойчиво агитировала предпринимателей Каменка-Днепровская получать паспорта РФ и открывать счета в российских банках.
"Также она вела учет и дифференциацию плательщиков, контролировала своевременность уплаты налогов в "кассу" оккупантов", - рассказали в ДБР.
Сейчас фигуранты прячутся на временно оккупированной территории и до сих пор прислуживают захватчикам. Они обвиняются в государственной измене (2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы за конфискацию имущества. Процессуальное руководство осуществляет Запорожская областная прокуратура.
Как сообщалось, ГБР задержало кадровика бригады Сил территориальной обороны ВСУ, который наладил схему получения денег за перевод военных с линии фронта в тыловые части.
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