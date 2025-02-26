Собирал разведданные о движении военных эшелонов. СБУ разоблачила агента российского ГРУ

Агент российского ГРУ, который шпионил за военными эшелонами ВСУ в Черкасской области, приговорен к 15 годам тюрьмы. Он собирал разведданные для врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Агент российской военной разведки (ГРУ), который шпионил за военными эшелонами ВСУ в Черкасской области, получил реальный срок заключения.

Злоумышленник отслеживал направление движения эшелонов ВСУ, а также локации важных станций Укрзализныци, где они останавливались. Кроме того, он был привлечен к сбору разведданных о складах с вооружением Сил обороны и госпиталей, где проходят лечение украинские военные.

Оккупанты планировали использовать полученную информацию для прицельных ракетно-дронных ударов по важным объектам.

Задержание и расследование

Задержание агента произошло в феврале 2024 года в Черкасской области. Во время операции были проведены мероприятия для предотвращения возможных ударов по локациям Сил обороны.

Установлено, что злоумышленник, 46-летний уроженец Луганщины, переехал в Черкасскую область как переселенец и был завербован ГРУ через своего знакомого - боевика, который воюет на восточном фронте.

Агент поддерживал связь с российскими спецслужбами через анонимный чат в мессенджере, где присылал фото и геолокации потенциальных целей. Во время обысков в его доме был изъят мобильный телефон, с которого он контактировал со "связным".

По результатам расследования, СБУ установила, что агент совершил государственную измену в условиях военного положения. Приговор суда - 15 лет заключения с конфискацией имущества. Расследование проводили сотрудники СБУ Черкасской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.