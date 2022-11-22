Собирал "голоса" для "референдума". СБУ задержала коллаборанта в Херсоне

В Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины задержали коллаборанта, который "собирал голоса" для "референдума" оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Задержанный СБУ коллаборант собирал "голоса" для фейкового "референдума". Для этого обходил квартиры многоэтажек в одном из микрорайонов города и призвал людей проголосовать за кремлевский проект. В случае несогласия злоумышленник угрожал гражданам физической расправой и звал "в помощь" вооруженных оккупантов, которые " дежурили" у подъезда", - рассказали в ведомстве.

Оформленные под дулами автоматов "бюллетени" коллаборант передавал в местную оккупационную администрацию для дальнейшей фальсификации результатов.

Согласно данным следствия, мужчина еще в начале полномасштабного вторжения поддержал российских оккупантов и пошел с ними на сотрудничество. За это его назначили на "должность" с денежным "содержанием" за счет России.

Сейчас коллаборанту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, участие в организации незаконных выборов на оккупированной территории, совершенная по сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 10 лет заключения.