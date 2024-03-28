Збирав дані про ТЕС та шпиталь, щоб скоригувати удар. У Дніпрі затримано агента РФ

Служба безпеки України затримала агента РФ, який хотів скоригувати ракетний удар по ТЕС та військовому шпиталю у Дніпрі. Таким чином вдалось зірвати спробу нового обстрілу окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ, Київську міську покуратуру.

Військовий шпиталь

Кіберфахівці Служби безпеки зірвали нову спробу РФ завдати ракетного удару по військовій та критичній інфраструктурі Дніпра.

"Завдяки багатоетапній спецоперації прямо "на гарячому" в обласному центрі затримано агента ФСБ, який проводив дорозвідку поблизу шпиталю Сил оборони", - йдеться в повідомленні СБУ.

Зловмисник хотів встановити орієнтовну кількість українських захисників, які перебували там на стаціонарному лікуванні. Також він стежив за медичним транспортом, що прибував на територію медзакладу.

Отримані відомості разом з координатами об’єкта фігурант намагався передати до ФСБ через анонімний чат у месенджері. У подальшому окупанти планували використати розвідінформацію для підготовки ракетного удару по військовому шпиталю у Дніпрі.

ТЕС

Ще однією потенційною ціллю ворога була місцева теплова електростанція, яка забезпечує електрикою значну частину мегаполіса.

"За вказівкою ФСБ їхній агент знімав на власний телефон периметр ТЕС та прилеглу територію. Така інформація була необхідна рашистам, щоб дізнатися про технічний стан об’єкта для "врахування" у підготовці нової серії повітряних атак на місто", - розповіли в СБУ.

Співробітники СБУ "покроково" задокументували не тільки розвідувальну активність агента фсб, але й встановили особу його російського куратора.

Що відомо про агента

За даними слідства, агентом виявився 22-річний місцевий житель, якого у лютому цього року дистанційно завербував кадровий співробітник російської спецслужби.

"До уваги" агресора молодик потрапив як активний користувач російських Telegram-каналів з пошуку швидкого заробітку. За співпрацю з окупантами зрадник отримував на власні банківські реквізити грошову "винагороду", - додали у відомстві.

Як зазначили у Київській міській покуратурі, загалом у такий спосіб чоловік встиг передати дані про 4 вищевказані об’єкти.

Підозра

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (вчинення державної зради, а саме у наданні представнику іноземної держави допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчиненому в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.