Собирал данные о ТЭС и госпитале, чтобы скорректировать удар. В Днепре задержан агент РФ

Служба безопасности Украины задержала агента РФ, который хотел скорректировать ракетный удар по ТЭС и военному госпиталю в Днепре. Таким образом, удалось сорвать попытку нового обстрела оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ, Киевскую городскую прокуратуру.

Военный госпиталь

Киберспециалисты Службы безопасности сорвали новую попытку РФ нанести ракетный удар по военной и критической инфраструктуре Днепра.

"Благодаря многоэтапной спецоперации прямо "на горячем" в областном центре задержан агент ФСБ, который проводил доразведку вблизи госпиталя Сил обороны", - говорится в сообщении СБУ.

Злоумышленник хотел установить ориентировочное количество находившихся там на стационарном лечении украинских защитников. Также он следил за медицинским транспортом, прибывающим на территорию медучреждения.

Полученные сведения вместе с координатами объекта фигурант пытался передать ФСБ через анонимный чат в мессенджере. В дальнейшем оккупанты планировали использовать развединформацию для подготовки ракетного удара по военному госпиталю в Днепре.

ТЭС

Еще одной потенциальной целью врага являлась местная тепловая электростанция, обеспечивающая электричеством значительную часть мегаполиса.

"По указанию ФСБ их агент снимал на собственный телефон периметр ТЭС и прилегающую территорию. Такая информация была необходима рашистам, чтобы узнать техническое состояние объекта для "учета" в подготовке новой серии воздушных атак на город", - рассказали в СБУ.

Сотрудники СБУ "пошагово" задокументировали не только разведывательную активность агента ФСБ, но и установили личность его российского куратора.

Что известно об агенте

По данным следствия, агентом оказался 22-летний местный житель, которого в феврале этого года дистанционно завербовал кадровый сотрудник российской спецслужбы.

"Внимание" агрессора молодой человек привлек как активный пользователь российских Telegram-каналов по поиску быстрого заработка. За сотрудничество с оккупантами предатель получал на собственные банковские реквизиты денежное "вознаграждение", - добавили в ведомстве.

Как отметили в Киевской городской покуратуре, в целом таким образом мужчина успел передать данные о 4 вышеуказанных объектах.

Подозрение

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (совершение государственной измены, а именно в предоставлении представителю иностранного государства помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, совершенном в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.