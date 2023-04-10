Збирав дані про оборону Південноукраїнської АЕС. СБУ затримала російського агента

"Зловмисник збирав розвіддані про місця базування та чисельність підрозділів Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську атомну електростанцію", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в СБУ, закриті відомості потрібні були окупантам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських енергооб’єктах.

"За виконання завдань інформатор отримував гроші від своїх російських "кураторів". Фігурант одержав від агресора на власну банківську картку 2 тис. грн "авансу", - додали в відомстві.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час фотофіксації одного з об’єктів критичної інфраструктури. У затриманого вилучено мобільний телефон з доказами злочинної діяльності.

За даними слідства, поплічником агресора виявився мешканець Южноукраїнська, якого російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці у лютому цього року.

У поле зору ворога він потрапив через свої прокремлівські дописи в одному з російських Telegram-каналів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Як повідомлялось, СБУ затримала російських інформаторів, які шпигували за керівництвом військкоматів у Києві. Вони намагалися збирати закриті відомості поблизу українських військових частин.

Також СБУ встановила, що російські спецслужби залучають дітей до фейкових мінувань в Україні. Група тінейджерів причетна до серії анонімних повідомлень про "вибухівку" у Києві та інших регіонах України.