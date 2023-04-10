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Собирал данные об обороне Южноукраинской АЭС. СБУ задержала российского агента

Фото: СБУ задержала агента РФ, собиравшего данные об обороне Южноукраинской АЭС (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала российского информатора, собиравшего разведданные об обороне Южноукраинской АЭС. Им оказался житель Южноукраинска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Злоумышленник собирал разведданные о местах базирования и численности подразделений Сил обороны, охраняющих Южноукраинскую атомную электростанцию", - говорится в сообщении.

Как рассказали в СБУ, закрытые сведения потребовались оккупантам для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским энергообъектам.

"За выполнение задач информатор получал деньги от своих российских "кураторов". Фигурант получил от агрессора на собственную банковскую карту 2 тыс. грн "аванса", - добавили в ведомстве.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время фотофиксации одного из объектов критической инфраструктуры. У задержанного изъят мобильный телефон с поличным.

По данным следствия, приспешником агрессора оказался житель Южноукраинска, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству в феврале этого года.

В поле зрения врага он попал из-за своих прокремлевских сообщений в одном из российских Telegram-каналов.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Как сообщалось, СБУ задержала российских информаторов, которые шпионили за руководством военкоматов в Киеве. Они пытались собирать закрытые сведения вблизи украинских воинских частей.

Также СБУ установила, что российские спецслужбы привлекают детей к фейковым минированиям в Украине. Группа тинейджеров причастна к серии анонимных сообщений о "взрывчатке" в Киеве и других регионах Украины.

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