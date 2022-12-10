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Збирання зернових наближається до завершення: у Мінагрополітики повідомили про врожайність

Фото: в Україні завершується збирання зернових (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Збирання зернових та зернобобових культур наближається до завершення, наразі намолочено вже 43,6 млн тонн зерна. Збір проведено на площі 9,7 млн га (87%) при врожайності 45,1 ц/га.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

За даними міністерства:

  • пшениці обмолочено 4,7 млн га (100%), при врожайності 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн тонн;
  • ячменю обмолочено 1,6 млн га (100%), при врожайності 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн тонн;
  • гороху обмолочено 111,5 тис. га (100%), при врожайності 23,4 ц/га намолочено 261 тис. тонн;
  • кукурудзи на зерно обмолочено 2,8 млн га (66%), при врожайності 61,9 ц/га намолочено 17,2 млн тонн;
  • гречки обмолочено 115 тис. га (98%), при врожайності 13,7 ц/га намолочено 157 тис. тонн;
  • проса обмолочено 43,2 тис. га (97%), при врожайності 23,0 ц/га намолочено 99,5 тис. тонн.

Крім того, збирання соняшника проведено на площі 4,6 млн га (98%), намолочено 10 млн тонн насіння при врожайності 21,8 ц/га;

  • сої проведено на площі 1,5 млн га (98%), намолочено 3,7 млн тонн при врожайності 24,2 ц/га;
  • ріпаку проведено на площі 1,1 млн га (100%) намолочено 3,2 млн тонн насіння при врожайності 28,9 ц/га;
  • цукрових буряків викопано на площі 176,7 тис. га (98%) накопано 8,9 млн тонн солодких коренів при врожайності 502 ц/га.

Нагадаємо, за 11 місяців 2022 року Україна експортувала 50,9 млн тонн продукції АПК та харчової промисловості на загальну суму 21,1 млрд доларів. В обсягах це на 16,7%, а в вартості - на 13,7% менше, ніж за 11 місяців минулого року

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Міністерство аграрної політики