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У Мінекономіки назвали суму доходів України від аграрного експорту

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Україна, Вівторок 06 грудня 2022 11:50
У Мінекономіки назвали суму доходів України від аграрного експорту Фото: експорт аграрної продукції з України з початку року досяг 21,1 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Попри суттєві втрати, яких зазнало сільське господарство через агресію РФ, Україна зберігає значний експортний потенціал в агросфері, заявила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко в інтерв’ю телеканалу СNN.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

"Загалом за 11 місяців поточного року Україна експортувала 50,9 млн тонн продукції АПК та харчової промисловості на загальну суму 21,1 млрд доларів. В обсягах це на 16,7%, а в вартості - на 13,7% менше, ніж за 11 місяців минулого року", - сказала Свириденко.

Серед продукції агропромислового комплексу та харчової промисловості найбільше було експортовано, зокрема:

  • кукурудзи (21,9 млн тонн на суму 5,3 млрд доларів);
  • пшениці (9,6 млн тонн на суму 2,3 млрд доларів);
  • олії соняшникової (3,9 млн тонн на суму 5,0 млрд доларів);
  • насіння свиріпи або ріпаку (2,9 млн тонн на суму 1,4 млрд доларів);
  • шроту з рослинних жирів і олій (2,9 млн тонн на суму 671,2 млн доларів).

Свириденко повідомила, що за даними звіту, підготовленого KSE Institute спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства, збитки (прямі втрати) аграрного сектору сягнули 6,6 млрд доларів, непрямі - 34,25 млрд доларів.

Як заявила Свириденко, вагоме значення у відновленні обсягів експорту мають "зернова ініціатива", що діє з липня 2022 року, та нова програма Grain from Ukraine.

Нагадаємо, у українських експортерів до ЄС виникли проблеми через санкції проти окупованих областей України.

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Міністерство економіки
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