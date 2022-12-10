Сбор зерновых близится к завершению: в Минагрополитики сообщили об урожайности

пшеницы обмолочено 4,7 млн га (100%), при урожайности 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн тонн;
ячменя обмолочено 1,6 млн га (100%), при урожайности 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн тонн;
гороха обмолочено 111,5 тыс. га (100%), при урожайности 23,4 ц/га намолочено 261 тыс. тонн;
кукурузы на зерно обмолочено 2,8 млн га (66%), при урожайности 61,9 ц/га намолочено 17,2 млн тонн;
гречихи обмолочено 115 тыс. га (98%), при урожайности 13,7 ц/га намолочено 157 тыс. тонн;
проса обмолочено 43,2 тыс. га (97%), при урожайности 23,0 ц/га намолочено 99,5 тыс. тонн.
Кроме того, сбор подсолнечника проведен на площади 4,6 млн га (98%), намолочено 10 млн тонн семян при урожайности 21,8 ц/га;
сои произведено на площади 1,5 млн га (98%), намолочено 3,7 млн тонн при урожайности 24,2 ц/га;
рапса произведено на площади 1,1 млн га (100%) намолочено 3,2 млн тонн семян при урожайности 28,9 ц/га;
сахарной свеклы выкопано на площади 176,7 тыс. га (98%) накопано 8,9 млн тонн сладких корней при урожайности 502 ц/га.
Напомним, за 11 месяцев 2022 года Украина экспортировала 50,9 млн. тонн продукции АПК и пищевой промышленности на общую сумму 21,1 млрд. долларов. В объемах это на 16,7%, а в стоимости – на 13,7% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года
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