Сбор зерновых близится к завершению: в Минагрополитики сообщили об урожайности

Уборка зерновых и зернобобовых культур близится к завершению, в настоящее время намолочено уже 43,6 млн тонн зерна. Сбор проведен на площади 9,7 млн га (87%) при урожайности 45,1 ц/га.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики .

Кроме того, сбор подсолнечника проведен на площади 4,6 млн га (98%), намолочено 10 млн тонн семян при урожайности 21,8 ц/га;

Напомним, за 11 месяцев 2022 года Украина экспортировала 50,9 млн. тонн продукции АПК и пищевой промышленности на общую сумму 21,1 млрд. долларов. В объемах это на 16,7%, а в стоимости – на 13,7% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года

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