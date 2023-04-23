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Збиралися до ЄС. У Закарпатській області затримали 11 ухилянтів

Фото: прикордонники затримали 11 ухилянтів у Закарпатській області (dpsu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Прикордонники затримали у Закарпатській області 11 чоловіків призовного віку, які хотіли незаконно потрапити до країн ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Двох жителів Одеської області затримали у пункті "Велика Бийгань". Вони звернулися до чоловіка із Закарпаття, аби той переправив їх до Угорщини.

Ще одного жителя Закарпаття затримали прикордонники відділу "Лужанка". Він хотів незаконно виїхати до Угорщини.

Біля українсько-румунського кордону затримали сімох ухилянтів. Порушниками виявилися жителі Києва, Сумської, Дніпропетровської, Харківської та Івано-Франківської областей.

Стосовно всіх затриманих склали аднімпротоколи, а справи направили до суду.

Фото: прикордонники затримали 11 ухилянтів у Закарпатській області (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися на човні втекти до Угорщини.

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