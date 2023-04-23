Собирались в ЕС. В Закарпатской области задержали 11 уклонистов

Пограничники задержали в Закарпатской области 11 мужчин призывного возраста, которые хотели незаконно попасть в страны ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Двое жителей Одесской области задержаны в пункте "Большая Быйгань". Они обратились к мужчине из Закарпатья, чтобы тот переправил их в Венгрию.
Еще один житель Закарпатья был задержан пограничниками отдела "Лужанка". Он хотел незаконно уехать в Венгрию.
Возле украинско-румынской границы задержали семерых уклонистов. Нарушителями оказались жители Киева, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Ивано-Франковской областей.
В отношении всех задержанных составили аднимпротоколы, а дела направили в суд.
Фото: пограничники задержали 11 уклонистов в Закарпатской области (dpsu.gov.ua)
Напомним, недавно пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся на лодке сбежать в Венгрию.
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