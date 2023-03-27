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Збирали гроші на армію РФ. У Німеччині провели обшуки у прокремлівських активістів

Фото: у Німеччині провели обшуки у прокремлівських активістів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німецькі правоохоронці провели обшуки у прокремлівських активістів, котрі, ймовірно, збирали гроші для російської армії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив представник прокуратури Кельна Ульф Віллун.

За його словами, сьогодні, 27 березня, було видано ордер на обшук за адресою подружжя Єлени Колбаснікової та Макса Шлунда, які могли закупити для окупантів рації, навушники та телефони. Правоохоронці вилучили комп'ютери та папки з документами.

Віллун розповів, що отримані докази будуть використані для того, щоб з'ясувати, чи порушували прокремлівські активісти міжнародні санкції. Обмеження забороняють фінансувати покупку для російської армії певних товарів.

Варто зауважити, що Колбасніковій та Шлунду загрожує до п'яти років в'язниці за таку допомогу окупантам.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що проти Ковбаснікової в Німеччині порушили ще одну справу, оскільки вона публічно підтримала вторгнення Росії в Україну.

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