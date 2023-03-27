Собирали деньги на армию РФ. В Германии провели обыски у прокремлевских активистов

Немецкие правоохранители провели обыски у прокремлевских активистов, которые, вероятно, собирали деньги для российской армии.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил представитель прокуратуры Кельна Ульф Виллун.
По его словам, сегодня, 27 марта, был выдан ордер на обыск по адресу супругов Елены Колбасниковой и Макса Шлунда, которые могли закупить для оккупантов рации, наушники и телефоны. Правоохранители изъяли компьютеры и папки с документами.
Виллун рассказал, что полученные доказательства будут использовать для того, чтобы выяснить, нарушали ли прокремлевские активисты международные санкции. Ограничения запрещают финансировать покупку для российской армии определенных товаров.
Стоит заметить, что Колбасниковой и Шлунду грозит до пяти лет тюрьмы за такую помощь оккупантам.
Напомним, ранее стало известно, что на Колбасникову в Германии завели еще одно дело, поскольку она публично поддержала вторжение России в Украину.
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