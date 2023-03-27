RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Собирали деньги на армию РФ. В Германии провели обыски у прокремлевских активистов

Фото: в Германии провели обыски у прокремлевских активистов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Немецкие правоохранители провели обыски у прокремлевских активистов, которые, вероятно, собирали деньги для российской армии.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил представитель прокуратуры Кельна Ульф Виллун.

По его словам, сегодня, 27 марта, был выдан ордер на обыск по адресу супругов Елены Колбасниковой и Макса Шлунда, которые могли закупить для оккупантов рации, наушники и телефоны. Правоохранители изъяли компьютеры и папки с документами.

Виллун рассказал, что полученные доказательства будут использовать для того, чтобы выяснить, нарушали ли прокремлевские активисты международные санкции. Ограничения запрещают финансировать покупку для российской армии определенных товаров.

Стоит заметить, что Колбасниковой и Шлунду грозит до пяти лет тюрьмы за такую помощь оккупантам.

Напомним, ранее стало известно, что на Колбасникову в Германии завели еще одно дело, поскольку она публично поддержала вторжение России в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна России против Украины