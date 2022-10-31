Збирала інформацію про ЗСУ. Жительку Миколаєва засудили до 15 років ув'язнення

До 15 років ув'язнення з конфіскацією майна засудили мешканку Миколаєва, яка за завданням спецслужб РФ добровільно у квітні та травні 2022 року збирала інформацію про місця дислокації ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.
Прокурори в суді довели, що цю інформацію вона передавала своєму кураторові. Також жінка на завдання представників країни-агресора орендувала на власне ім'я квартиру для диверсійно-розвідувальної групи. Від замовника вона отримала на власну банківську картку 50 тисяч гривень, частина з яких призначалася їй особисто за надані нею послуги.
За публічним обвинуваченням Миколаївської обласної прокуратури її визнано винною у державній зраді. Наразі засуджена перебуває під вартою.
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