Собирала информацию о ВСУ. Жительницу Николаева осудили на 15 лет

К 15 годам заключения с конфискацией имущества приговорили жительницу Николаева, которая по заданию спецслужб РФ добровольно в апреле и мае 2022 года собирала информацию о местах дислокации ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Прокуроры в суде доказали, что эту информацию она передавала своему "куратору". Также женщина по заданию представителей страны-агрессора арендовала на собственное имя квартиру для диверсионно-разведывательной группы. От "заказчика" она получила на собственную банковскую карту 50 тысяч гривен, часть из которых предназначалась ей лично за предоставленные ею услуги. По публичному обвинению Николаевской областной прокуратуры она признана виновной в государственной измене. В настоящее время осужденная находится под стражей.