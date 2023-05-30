"Збираємо інформацію". У Білому домі відреагували на атаку дронів на Москву

"Ми бачили новини і все ще збираємо інформацію про те, що сталося. Загалом ми не підтримуємо атаки всередині Росії", - заявив він.

Представник РНБ також розкритикував Росію за чергову спробу ударів по Україні сьогодні, 30 травня, вночі.

"Ми були зосереджені на наданні Україні обладнання та навчання, необхідних для того, щоб деокупувати суверенну територію, і це саме те, що ми зробили. Сьогодні Росія завдала 17-го удару по Києву цього місяця, багато з яких зруйнували цивільні райони, оскільки Росія продовжує свої жорстокі атаки на народ України", - наголосив він.

Представник Ради нацбезпеки зазначив, що Росія розпочала цю війну і може припинити її будь-якого дня, вивівши війська з території України.

Атака дронів на Москву

Нагадаємо, сьогодні вранці в мережі почала з'являтися інформація про масовану атаку дронів на Москву.

За непідтвердженими даними, удари намагалися завдати за допомогою 32 дронів. При цьому Міноборони РФ нарахувало лише вісім безпілотників.

Пізніше з'ясувалося, що БПЛА впали неподалік резиденції диктатора Володимира Путіна, а також біля будинку міністра оборони РФ Сергія Шойгу.