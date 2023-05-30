"Собираем информацию". В Белом доме отреагировали на атаку дронов на Москву

"Мы видели новости и все еще собираем информацию о том, что произошло. В целом, мы не поддерживаем атаки внутри России", - заявил он.

Представитель СНБ также раскритиковал Россию за очередную попытку ударов по Украине сегодня, 30 мая, ночью.

"Мы были сосредоточены на предоставлении Украине оборудования и обучения, необходимых для того, чтобы деоккупировать суверенную территорию, и это именно то, что мы сделали. Сегодня Россия нанесла 17-й удар по Киеву в этом месяце, многие из которых разрушили гражданские районы, поскольку Россия продолжает свои жестокие атаки на народ Украины", - отметил он.

Представитель Совета нацбезопасности отметил, что Россия начала эту войну и может прекратить ее в любой день, выведя войска с территории Украины.

Атака дронов на Москву

Напомним, сегодня утром в сети начала появляться информация о массированной атаке дронов на Москву.

По неподтвержденным данным, удары пытались нанести при помощи 32 дронов. При этом Минобороны РФ насчитало только восемь беспилотников.

Позже выяснилось, что БПЛА упали недалеко от резиденции диктатора Владимира Путина, а также у дома министра обороны РФ Сергея Шойгу.