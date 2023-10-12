Збільшує ризик ескалації. У президента Румунії відреагували на нове падіння дрона РФ

У відомстві зазначили, що сьогодні, 12 жовтня, відбулося засідання Вищої ради оборони Румунії. Під час обговорень учасники порушили питання чергового падіння російського дрону на території країни.

У канцелярії наголосили, що посилення російських атак на українські морські та річкові порти в районі Чорного моря "ще більше наблизило війну до кордонів Румунії".

"Інциденти з падінням фрагментів безпілотників на територію нашої країни і, відповідно, НАТО збільшили ризик ескалації", - додали в канцелярії.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 12 жовтня, на території Румунії знайшли вирву, яка, ймовірно, виникла після падіння російського дрону.

Це сталося після того, як Росія вночі вкотре намагалася атакувати портову інфраструктуру України за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Сили протиповітряної оборони збили 28 з 33 безпілотників.