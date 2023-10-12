Збільшує ризик ескалації. У президента Румунії відреагували на нове падіння дрона РФ

Падіння російських безпілотників на території Румунії, яка є членом НАТО, збільшує ризик ескалації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу канцелярії президента Румунії.
У відомстві зазначили, що сьогодні, 12 жовтня, відбулося засідання Вищої ради оборони Румунії. Під час обговорень учасники порушили питання чергового падіння російського дрону на території країни.
У канцелярії наголосили, що посилення російських атак на українські морські та річкові порти в районі Чорного моря "ще більше наблизило війну до кордонів Румунії".
"Інциденти з падінням фрагментів безпілотників на територію нашої країни і, відповідно, НАТО збільшили ризик ескалації", - додали в канцелярії.
Нагадаємо, сьогодні, 12 жовтня, на території Румунії знайшли вирву, яка, ймовірно, виникла після падіння російського дрону.
Це сталося після того, як Росія вночі вкотре намагалася атакувати портову інфраструктуру України за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Сили протиповітряної оборони збили 28 з 33 безпілотників.
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