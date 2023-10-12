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Увеличивает риск эскалации. У президента Румынии отреагировали на новое падение дрона РФ

Фото: у президента Румынии отреагировали на новое падение дрона РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Падение российских беспилотников на территории Румынии, которая является членом НАТО, увеличивает риск эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу канцелярии президента Румынии.

В ведомстве отметили, что сегодня, 12 октября, прошло заседание Высшего совета обороны Румынии. В ходе обсуждений участники подняли вопрос очередного падения российского дрона на территории страны. 

В канцелярии подчеркнули, что усиление российских атак на украинские морские и речные порты в районе Черного моря "еще больше приблизило войну к границам Румынии". 

"Инциденты с падением фрагментов беспилотников на территорию нашей страны и, соответственно, НАТО увеличили риск эскалации", - добавили в канцелярии. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 12 октября, на территории Румынии нашли воронку, которая, вероятно, возникла после падения российского дрона. 

Это произошло после того, как Россия ночью в очередной раз пыталась атаковать портовую инфраструктуру Украины при помощи дронов-камикадзе "Шахед". Силы противовоздушной обороны сбили 28 из 33 беспилотников

 

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