Збільшить пропускну спроможність. Україна та Молдова спростять перехід кордону

Представники України та Молдови підписали Протокол про внесення змін до Угоди між Урядами України та Республіки Молдова про діяльність залізничного транспорту. Це спростить перетин кордону між країнами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Документом передбачено спрощення контрольних процедур залізничного транзиту вантажів з пунктом відправлення та пунктом призначення, або коли пункт відправлення або пункт призначення знаходиться на території третьої держави, наприклад Румунія.

Це дозволить запровадити проїзд без зупинки територією України між пунктами пропуску "Фрікацей - Етулія" та "Рені - Джурджюлешть", що сприятиме збільшенню обсягу вантажів, які перевозяться залізницею.

"Це важливі зміни для подальшого розвитку всього Дунайського портового кластера. Разом з тим, ми зосереджуємо зусилля над розвитком інфраструктури в морських портах Ізмаїл та Рені для розширення номенклатури вантажів. Минулого року нам вдалося перевалити понад 16 мільйонів тонн вантажів. Це втричі більше, ніж довоєнний період. У цьому році ми плануємо і далі нарощувати обсяги перевезень через річку Дунай", - розповів віце-премʼєр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.