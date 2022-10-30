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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Збільшить голод": Байден відреагував на рішення Росії щодо зернової угоди

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Росія збільшить "голод у світі", заблокувавши зернову угоду.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg , про це заявив президент США Джо Байден.

Він назвав "обурливим" рішення Росії щодо угоди.

"У тому, що росіяни роблять, немає жодної заслуги. ООН уклала цю угоду, і на цьому все має закінчитися", - сказав Байден.

Нагадаємо, російська сторона заявила, що виходить із зернової угоди після нібито української атаки на Чорноморський флот у Севастополі. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

Попри це Україна не збирається припиняти роботу "зернового коридору".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "купка людей" у Кремлі не вирішуватимуть, чи продовжать роботу зернові коридори з експорту аграрної продукції.

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Джозеф БайденАгропромышленный комплекс