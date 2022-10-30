"Увеличит голод": Байден отреагировал на решение России по зерновой сделке

Россия увеличит "голод в мире", заблокировав зерновую сделку.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил президент США Джо Байден.
Он назвал "возмутительным" решение России по сделке.
"В том, что россияне делают, нет никакой заслуги. ООН заключила эту сделку, и на этом все должно закончиться", - сказал Байден.
Напомним, российская сторона заявила, что выходит из зерновой сделки после якобы украинской атаки на Черноморский флот в Севастополе. Подробнее - в материале РБК-Украина.
Несмотря на это, Украина не собирается прекращать работу "зернового коридора".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "кучка людей" в Кремле не должна решать, продолжат ли работу зерновые коридоры по экспорту аграрной продукции.
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