"Увеличит голод": Байден отреагировал на решение России по зерновой сделке

Он назвал "возмутительным" решение России по сделке.

"В том, что россияне делают, нет никакой заслуги. ООН заключила эту сделку, и на этом все должно закончиться", - сказал Байден.

Напомним, российская сторона заявила, что выходит из зерновой сделки после якобы украинской атаки на Черноморский флот в Севастополе. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Несмотря на это, Украина не собирается прекращать работу "зернового коридора".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "кучка людей" в Кремле не должна решать, продолжат ли работу зерновые коридоры по экспорту аграрной продукции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.