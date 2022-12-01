Збільшили ліміти на світло. В Одесі запрацювали тролейбуси та трамваї

В четвер, 1 грудня, в Одесі буде курсувати електротранспорт. Це стало можливим через збільшення лімітів енергоспоживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Одеса. Офіційно ".

"У зв'язку зі збільшенням лімітів енергоспоживання сьогодні буде функціонувати електротранспорт. Трамваї та тролейбуси почали виходити з депо на маршрути міста", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Одесі та області, як і раніше, діють екстрені відключення світла.

"Складені раніше графіки стабілізаційних відключень поки не діють", - йдеться у повідомленні компанії ДТЕК.