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Збільшили кількість, а не якість. РФ продовжує наступ біля Авдіївки та прикривається місцевими

Ілюстративне фото: РФ продовжує наступ біля Авдіївки та прикривається місцевими (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Росіяни збільшили кількість спроб атакувати на Авдіївському напрямку. За добу українські військові відбили 18 спроб загарбників йти вперед.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону.

За його словами, останніми днями кількість атак біля Авдіївки значно зросла, однак якість ворожих атак погіршилась.

"Відзначається продовження залучення до штурмів осіб з-поміж кримінальних злочинців, а також громадян РФ, які ніколи раніше не брали участі у бойових діях", - розповів Штупун.

Він зауважив, що такі дії РФ призводять до дезорієнтації деяких підрозділів окупантів. Також фіксується потрапляння таких дезорієнтованих росіян у полон.

"Особовий склад, який окупанти привозять, розміщують у будинках місцевих жителів, прикриваючись живим щитом", сказав Штупун.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, у жовтні російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Ворог обстрілює місто та сусідні населені пункти.

Нещодавно у Генштабі повідомили, що в районі Авдіївки росіяни за підтримки авіації продовжують штурми, щоб оточити місто.

Раніше начальник Авдіївської МВА висловив думку, що російські війська швидше за все готові до третьої хвилі штурму міста, але погодні умови не дають їм застосовувати техніку.

Більше про те, чи стане Авдіївка другим Бахмутом і чому росіяни активізували наступ саме зараз - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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