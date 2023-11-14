Увеличили количество, а не качество. РФ продолжает наступление у Авдеевки и прикрывается местными

По его словам, в последние дни количество атак возле Авдеевки значительно возросло, однако качество вражеских атак ухудшилось.

"Отмечается продолжение привлечения к штурмам лиц из числа уголовных преступников, а также граждан РФ, никогда ранее не принимавших участия в боевых действиях", - рассказал Штупун.

Он отметил, что подобные действия РФ приводят к дезориентации некоторых подразделений оккупантов. Также фиксируется попадание таких дезориентированных россиян в плен.

"Личный состав, который оккупанты привозят, размещают в домах местных жителей, прикрываясь живым щитом", сказал Штупун.

Бои за Авдеевку

Напомним, в октябре российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Враг обстреливает город и соседние населенные пункты.

Недавно в Генштабе сообщили, что в районе Авдеевки россияне при поддержке авиации продолжают штурмы, чтобы оцепить город.

Ранее начальник Авдеевской МВА выразил мнение, что российские войска, скорее всего, готовы к третьей волне штурма города, но погодные условия не дают им применять технику.

Больше о том, станет ли Авдеевка вторым Бахмутом и почему россияне активизировали наступление именно сейчас – читайте в материале РБК-Украина.

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