Збільшилася кількість постраждалих внаслідок удару Росії по Харкову

За словами начальника Харківської ОВ Олега Синегубова, 12 осіб госпіталізовано та перебувають у лікарнях.

"У тяжкому стані дві жінки. 12 людей також госпіталізовано, перебувають у лікувальному закладі в середньому та легкому стані", - написав начальник ОВА.

Лікарі допомогли на місці трьом людям, які відмовилися від госпіталізації.

"Три людини від госпіталізації відмовилися, їм було надано медичну допомогу на місці", - написав Синегубов.

Оновлено 23:48

Мер міста Ігор Терехов назвав удар росіян терористичним та підтвердив кількість постраждалих.

"Удар по центру Харкова носить виключно терористичний характер. Постраждали щонайменше десять житлових будинків, і це тільки за попередньою інформацією. Зранку департамент ЖКГ обстежить периметр сьогоднішнього обстрілу і буде уточнена інформація. Постраждалих на даний момент 17 осіб, з яких один важкий. Рятівники продовжують розбирати завали, яких багато", - написав в своєму Telegram-каналі очільник Харкова.

Оновлено 23:42

За словами керівника харківської поліції Володимира Тимошка, РФ потрапила до проїжджої частини та житлового триповерхового будинку. Також росіяни пошкодили лікарню навпроти будинку.

"Серед поранених військових немає, всі цивільні. Потрапляння по цивільному об'єкту, в якому живуть звичайні жителі Харкова, у центрі, який знову вказує на те, що це терористичний акт, зроблений з метою залякування та знищення населення. Це геноцид. Це будинок старої забудови", - сказав Тимошко.

Удари Росії по Харкову

Росіяни часто атакують Харків із Білгородської області.

16 січня Росія вдарила ракетами по Харкову. Пізніше стало відомо, що пошкоджено багатоповерхові будинки у центрі Харкова. Попередньо удар завдавав ракет "С-300" з території Білгородської області Росії.

Також росіяни били містом 10 січня. Удар припав по цивільному об'єкту. Внаслідок цього постраждали дев'ять людей.