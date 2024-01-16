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Увеличилось количество пострадавших в результате удара России по Харькову

Фото: Увеличилось количество пострадавших в результате удара России по Харькову (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

В Харькове из-за удара России по городу увеличилось количество пострадавших до 17 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По словам начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, 12 человек госпитализированы и находятся в больницах.

"В тяжелом состоянии две женщины. 12 человек также госпитализированы, находятся в лечебном учреждении в среднем и легком состоянии", - написал начальник ОВА.

Врачи помогли на месте трем людям, отказавшимся от госпитализации.

"Три человека от госпитализации отказались, им была оказана медицинская помощь на месте", - написал Синегубов.

Обновлено 23:48

Мэр города Игорь Терехов назвал удар россиян террористическим и подтвердил количество пострадавших.

"Удар по центру Харькова носит исключительно террористический характер. Пострадали минимум десять жилых домов, и это только по предварительной информации. Утром департамент ЖКХ обследует периметр сегодняшнего обстрела и будет уточненная информация. Пострадавших на данный момент 17 человек, из которых один в тяжелом состоянии. Спасатели продолжают разбирать завалы, которых много", - написал в своем Telegram-канале глава Харькова.

Обновлено 23:42

По словам руководителя харьковской полиции Владимира Тимошко, РФ попала в проезжую часть и жилой трехэтажный дом. Также россияне повредили больницу напротив дома.

"Среди раненых военных нет, все гражданские. Попадание по гражданскому объекту, в котором живут обычные жители Харькова, в центре, вновь указывающем на то, что это террористический акт, сделанный с целью запугивания и уничтожения населения. Это геноцид. Это дом старой застройки", - сказал Тимошко.

Удары России по Харькову

Россияне часто атакуют Харьков с Белгородской области.

16 января Россия ударила ракетами по Харькову. Позже стало известно, что повреждены многоэтажные дома в центре Харькова. Предварительно удар наносился ракетами "С-300" из территории Белгородской области России.

Также россияне били по городу 10 января. Удар пришелся по гражданскому объекту. В результате пострадали девять людей.

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