Збільшилась кількість жертв атаки РФ на Київ 1 вересня

30-річний чоловік дістав поранення внаслідок ворожої атаки на Київщину 1 вересня. Попри зусилля лікарів, врятувати його не вдалося.

"На жаль, у лікарні помер 30-річний чоловік, який дістав поранення внаслідок ворожої атаки 1 вересня. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", - повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, у ніч на 1 вересня та вдень Росія завдала масованого удару по Києву, Київській області та Одещині.