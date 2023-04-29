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Збільшила кількість патрулів й не тільки. РФ посилила тиск на цивільних в Криму

Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти посилили контррозвідувальний режим на території Керченського півострова Криму. Збільшили кількість патрулів, перевірок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Російські окупанти посилили контррозвідувальний та поліцейський режим на тимчасово окупованій території Керченського півострова АР Крим. Так, з 26 квітня, окупанти збільшили кількість патрулів, на дорогах місцевого значення підсилили пости поліції співробітниками ФСБ РФ, які здійснюють вибіркові перевірки цивільного населення, зокрема перевіряють мобільні телефони та наявність російського паспорта", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Луганській області росіяни також посилили контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їхніх підрозділів.

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