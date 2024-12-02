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Збільшення витрат РФ на оборону не дорівнює зростанню військового потенціалу Росії, - ISW

Понеділок 02 грудня 2024 05:24
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Збільшення витрат РФ на оборону не дорівнює зростанню військового потенціалу Росії, - ISW Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Збільшення військових витрат Росії не обов'язково прирівнюється до зростання російського військового потенціалу. Однак, це може вплинути на здатність Кремля продовжувати війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що 1 грудня російський диктатор Володимир Путін підписав указ про затвердження федерального бюджету на 2025 рік. У ньому близько 41% річних витрат Росії виділяється на національну безпеку та оборону.

При цьому в ISW вважають, що збільшення витрат Росії на оборону, хоч і небезпечне, але не обов'язково рівнозначне збільшенню російського військового потенціалу один до одного. Особливо враховуючи той факт, що значне фінансування йде на виплату допомоги російським солдатам, ветеранам та їхнім родинам.

Постійна увага РФ до військових витрат, ймовірно, також впливає на ефективність і стійкість російських соціальних програм, що може вплинути на здатність Кремля продовжувати війну в Україні, враховуючи зростаючий тиск на російську економіку та тенденцію Путіна уникати ризиків для стабільності свого режиму.

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