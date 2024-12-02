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Увеличение расходов РФ на оборону не равно росту российского военного потенциала, - ISW

Понедельник 02 декабря 2024 05:24
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Увеличение расходов РФ на оборону не равно росту российского военного потенциала, - ISW Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Увеличение военных расходов России не обязательно приравнивается росту российского военного потенциала. Однако, это может повлиять на способность Кремля продолжать войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что 1 декабря российский диктатор Владимир Путин подписал указ об утверждении федерального бюджета на 2025 год. В нем около 41% годовых расходов России выделяется на национальную безопасность и оборону.

При этом, в ISW считают, что увеличение расходов России на оборону, хоть и опасно, но не обязательно равнозначно увеличению российского военного потенциала один к одному. Особенно учитывая тот факт, что значительное финансирование идет на выплату пособий российским солдатам, ветеранам и их семьям.

Постоянное внимание РФ к военным расходам, вероятно, также влияет на эффективность и устойчивость российских социальных программ, что может повлиять на способность Кремля продолжать войну в Украине, учитывая растущее давление на российскую экономику и наблюдаемую тенденцию Путина избегать рисков для стабильности своего режима.

Напомним, что подписанный вчера закон о бюджете России на 2025 год, а именно, выделенные средства на оборону в размере 145 млрд долларов - является рекордной суммой, которую РФ выделяла на войну.

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