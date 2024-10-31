Збільшення видатків держбюджету-2025 поки не планується: джерела в уряді

Збільшення видатків в проекті державного бюджету до розгляду документу у другому читанні не планується. Суттєвих змін також не очікується.

Про це РБК-Україна повідомили кілька джерел в уряді.

"У нас не буде збільшення видатків до другого читання - це не прогнозується", - сказав співрозмовник видання з фінансово-економічного блоку уряду.

Ще один чиновник з уряду зазначив, що "ми поки не плануємо щось міняти".

Не чекає на суттєві зміни у проекті документа до другого читання і голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.

"Принципово у проекті нічого не зміниться", - сказав він у коментарі РБК-Україна.

У першому читанні проект держбюджету на 2025 рік Верховна Рада прийняла 31 жовтня. В документі було враховано всі правки народних депутатів, які було схвалено бюджетним комітетом.

За інформацією голови бюджетного комітету Роксолани Підласи, вони передбачають:

спрямування джерел наповнення Дорожнього фонду в розмірі 43,2 млрд грн в наступному році в загальний фонд бюджету на потреби національної безпеки та оборони;

спрямування щонайменше 2 мдрд грн на гуманітарне розмінування;

переведення апарату ВР з 1 квітня 2025 року на грейдову систему оплати праці;

виплати так званої "чорнобильської пенсії" (доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відчуження) лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік. Ця норма заощадить 15 млрд грн на виплату новим переселенцям.

схвалення виділення 4,8 млрд грн на нові пасажирські вагони, а також спрямування 4% ПДФО до бюджетів ОТГ.

Крім цього, з проекту держбюджета було вилучено статтю про підвищення витрат на збільшення зарплат прокурорів на 3 млрд грн.

"Прийняли в цілому бюджетні висновки. Жодної правки окрім правки по зарплатам прокурорів не змінили", - написав заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк.