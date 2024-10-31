Збільшення видатків держбюджету-2025 поки не планується: джерела в уряді
Збільшення видатків в проекті державного бюджету до розгляду документу у другому читанні не планується. Суттєвих змін також не очікується.
Про це РБК-Україна повідомили кілька джерел в уряді.
"У нас не буде збільшення видатків до другого читання - це не прогнозується", - сказав співрозмовник видання з фінансово-економічного блоку уряду.
Ще один чиновник з уряду зазначив, що "ми поки не плануємо щось міняти".
Не чекає на суттєві зміни у проекті документа до другого читання і голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.
"Принципово у проекті нічого не зміниться", - сказав він у коментарі РБК-Україна.
У першому читанні проект держбюджету на 2025 рік Верховна Рада прийняла 31 жовтня. В документі було враховано всі правки народних депутатів, які було схвалено бюджетним комітетом.
За інформацією голови бюджетного комітету Роксолани Підласи, вони передбачають:
- спрямування джерел наповнення Дорожнього фонду в розмірі 43,2 млрд грн в наступному році в загальний фонд бюджету на потреби національної безпеки та оборони;
- спрямування щонайменше 2 мдрд грн на гуманітарне розмінування;
- переведення апарату ВР з 1 квітня 2025 року на грейдову систему оплати праці;
- виплати так званої "чорнобильської пенсії" (доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відчуження) лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік. Ця норма заощадить 15 млрд грн на виплату новим переселенцям.
- схвалення виділення 4,8 млрд грн на нові пасажирські вагони, а також спрямування 4% ПДФО до бюджетів ОТГ.
Крім цього, з проекту держбюджета було вилучено статтю про підвищення витрат на збільшення зарплат прокурорів на 3 млрд грн.
"Прийняли в цілому бюджетні висновки. Жодної правки окрім правки по зарплатам прокурорів не змінили", - написав заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк.
Бюджет-2025
Варто нагадати, що, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, пріоритетами проекту бюджету 2025 року є видатки на оборону, фінансування захищених статей.
Документ планується розглянути у другому читанні не пізніше 20 листопада.
Згідно з проектом держбюджету 2025 року, доходи бюджету становитимуть 2 трлн 336 млрд гривень. Видатки - 3 трлн 938 млрд грн, дефіцит - 1 трлн 640,6 млрд гривень, який покриватиметься здебільшого за рахунок міжнародної допомоги.
На сектор оборони і безпеки планується виділити 1 трлн 223 млрд гривень. Це становить 26,3% ВВП. Видатки на оборону будуть вищими, ніж у 2024 році (2 трлн 177 млрд гривень).
Водночас передбачено скорочення соціальних видатків на 50 млрд гривень до 419 млрд гривень. Уряд планує заморозити мінімальну зарплату та прожитковий мінімум.
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