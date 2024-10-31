Увеличение расходов госбюджета-2025 пока не планируется: источники в правительстве

Увеличение расходов в проекте государственного бюджета до рассмотрения документа во втором чтении не планируется. Существенных изменений тоже не ожидается.

Об этом РБК-Украина сообщили несколько источников в правительстве.

"У нас не будет увеличения расходов до второго чтения - это не прогнозируется", - сказал собеседник издания из финансово-экономического блока правительства.

Еще один чиновник из правительства отметил, что "мы пока не планируем что-либо менять".

Не ожидает существенных изменений в проекте документа ко второму чтению и глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев.

"Принципиально в проекте ничего не изменится", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

В первом чтении проект госбюджета на 2025 год Верховная Рада приняла 31 октября. В документе были учтены все правки народных депутатов, одобренные бюджетным комитетом.

По информации главы бюджетного комитета Роксоланы Пидласы, они предусматривают:

направление источников наполнения Дорожного фонда в размере 43,2 млрд грн в следующем году в общий фонд бюджета на нужды национальной безопасности и обороны;

направление не менее 2 мдрд грн на гуманитарное разминирование;

перевод аппарата ВР с 1 апреля 2025 г. на грейдовую систему оплаты труда;

выплаты так называемой "чернобыльской пенсии" (доплата неработающим пенсионерам в зоне отчуждения) только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год. Эта норма сэкономит 15 млрд грн на выплату новым переселенцам.

одобрение выделения 4,8 млрд грн на новые пассажирские вагоны, а также направление 4% НДФЛ в бюджеты объединенных территориальных общин.

Кроме того, из проекта госбюджета была изъята статья о повышении расходов на увеличение зарплат прокуроров на 3 млрд грн.

"Приняли в целом бюджетные выводы. Никакие правки, кроме правки по зарплатам прокуроров, не изменили", - написал заместитель главы финансового комитета Ярослав Железняк.