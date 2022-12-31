Збільшення темпів атак "Шахедами" може свідчити про надходження до РФ нових дронів з Ірану, - ISW
Фото: Збільшення темпів атак "Шахедами" може свідчити про надходження до РФ нових дронів з Ірану (Getty Images)
Російські окупанти в ніч на 30 грудня атакували Україну 16 дронами-камікадзе типу Shahed-131 і 136. Система ППО збила всі ворожі БПЛА.
Аналітики нагадали, що обстріл відбувся після масованого ракетного удару РФ по українській критичній інфраструктурі 29 грудня. Тоді загарбники випустили й 23 безпілотники.
У звіті вказують, що за останні дві доби росіяни застосували 39 БПЛА. Туди ж додають 30, яких ворог випустив у ніч з 18 на 19 грудня, та 13 - 14 грудня.
Ключові висновки ISW:
- Президент Росії Володимир Путін відкрив двері для подальшої інституціалізації корупції в РФ.
- Російські війська продовжували контратаки на лінії Сватове-Кремінна.
- Українські війська завдали ударів по районах зосередження росіян у Луганській області.
- Російські війська продовжували наступальні дії в районі Авдіївки, а також у Бахмуті, де темпи їхніх наступальних дій сповільнилися порівняно з попередніми днями.
- Російське джерело стверджує, що окупанти здійснили наземні атаки в Запорізькій області.
- Російські та українські джерела продовжували обговорювати, чи відбудеться друга хвиля мобілізації в Росії і коли вона почнеться.
- Російські чиновники продовжують домагатися інтеграції окупованих територій до складу РФ.