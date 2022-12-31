RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Увеличение темпов атак "Шахедами" может свидетельствовать о поступлении в РФ новых дронов из Ирана, - ISW

Фото: Увеличение темпов атак "Шахедами" может свидетельствовать о поступлении в РФ новых дронов из Ирана (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 30 декабря атаковали Украину 16 дронами-камикадзе типа Shahed-131 и 136. Система ПВО сбила все вражеские БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что обстрел произошел после массированного ракетного удара РФ по украинской критической инфраструктуре 29 декабря. Тогда захватчики выпустили и 23 беспилотника.

В отчете указывают, что за последние двое суток россияне примениили 39 БПЛА. Туда же добавляют 30, которых враг выпустил в ночь с 18 на 19 декабря, и 13 - 14 декабря.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины