Увеличение темпов атак "Шахедами" может свидетельствовать о поступлении в РФ новых дронов из Ирана, - ISW

Российские оккупанты в ночь на 30 декабря атаковали Украину 16 дронами-камикадзе типа Shahed-131 и 136. Система ПВО сбила все вражеские БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики напомнили, что обстрел произошел после массированного ракетного удара РФ по украинской критической инфраструктуре 29 декабря. Тогда захватчики выпустили и 23 беспилотника.
В отчете указывают, что за последние двое суток россияне примениили 39 БПЛА. Туда же добавляют 30, которых враг выпустил в ночь с 18 на 19 декабря, и 13 - 14 декабря.
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