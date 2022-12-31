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Збільшення темпів атак "Шахедами" може свідчити про надходження до РФ нових дронів з Ірану, - ISW

Новость на русском →
Субота 31 грудня 2022 04:49
Збільшення темпів атак "Шахедами" може свідчити про надходження до РФ нових дронів з Ірану, - ISW Фото: Збільшення темпів атак "Шахедами" може свідчити про надходження до РФ нових дронів з Ірану (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти в ніч на 30 грудня атакували Україну 16 дронами-камікадзе типу Shahed-131 і 136. Система ППО збила всі ворожі БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що обстріл відбувся після масованого ракетного удару РФ по українській критичній інфраструктурі 29 грудня. Тоді загарбники випустили й 23 безпілотники.

У звіті вказують, що за останні дві доби росіяни застосували 39 БПЛА. Туди ж додають 30, яких ворог випустив у ніч з 18 на 19 грудня, та 13 - 14 грудня.

"Збільшення темпів атак може свідчити про те, що російські сили накопичили більше дронів після тритижневого періоду (17 листопада - 7 грудня) їх невикористання, або ж що РФ отримала або очікує отримати нову партію безпілотників з Ірану", - зазначають фахівці.

В Інституті вивчення війни припускають, що окупанти збільшили темпи атак БПЛА, намагаючись підтримувати свою кампанію проти критично важливої ​​інфраструктури, враховуючи вичерпання запасів високоточних ракет.

"Українська ППО довела свою високу ефективність у знищенні "Шахедів". Однак росіяни продовжуватимуть використовувати збільшену кількість цих систем для атак на цивільні об’єкти у своїй помилковій спробі змусити Київ до перемовин", - підсумували аналітики.

Ключові висновки ISW:

  • Президент Росії Володимир Путін відкрив двері для подальшої інституціалізації корупції в РФ.
  • Російські війська продовжували контратаки на лінії Сватове-Кремінна.
  • Українські війська завдали ударів по районах зосередження росіян у Луганській області.
  • Російські війська продовжували наступальні дії в районі Авдіївки, а також у Бахмуті, де темпи їхніх наступальних дій сповільнилися порівняно з попередніми днями.
  • Російське джерело стверджує, що окупанти здійснили наземні атаки в Запорізькій області.
  • Російські та українські джерела продовжували обговорювати, чи відбудеться друга хвиля мобілізації в Росії і коли вона почнеться.
  • Російські чиновники продовжують домагатися інтеграції окупованих територій до складу РФ.

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