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Увеличение темпов атак "Шахедами" может свидетельствовать о поступлении в РФ новых дронов из Ирана, - ISW

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Суббота 31 декабря 2022 04:49
Увеличение темпов атак "Шахедами" может свидетельствовать о поступлении в РФ новых дронов из Ирана, - ISW Фото: Увеличение темпов атак "Шахедами" может свидетельствовать о поступлении в РФ новых дронов из Ирана (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 30 декабря атаковали Украину 16 дронами-камикадзе типа Shahed-131 и 136. Система ПВО сбила все вражеские БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что обстрел произошел после массированного ракетного удара РФ по украинской критической инфраструктуре 29 декабря. Тогда захватчики выпустили и 23 беспилотника.

В отчете указывают, что за последние двое суток россияне примениили 39 БПЛА. Туда же добавляют 30, которых враг выпустил в ночь с 18 на 19 декабря, и 13 - 14 декабря.

"Увеличение темпов атак может свидетельствовать о том, что российские силы накопили больше дронов после трехнедельного периода (17 ноября - 7 декабря) их неиспользования, или что РФ получила или ожидает получить новую партию беспилотников из Ирана", - отмечают специалисты.

В Институте изучения войны предполагают, что оккупанты увеличили темпы атак БПЛА пытаясь поддерживать свою кампанию против критически важной инфраструктуры, учитывая исчерпание запасов высокоточных ракет.

"Украинская противовоздушная оборона недавно доказала свою высокую эффективность в уничтожении "Шахедов". Однако россияне, вероятно, будут продолжать использовать увеличенное количество этих систем для атак на гражданские объекты в своей ошибочной попытке принудить Киев к переговорам", - подытожили аналитики.

Ключевые выводы ISW:

  • Президент России Владимир Путин открыл дверь для дальнейшей институциализации коррупции в РФ.
  • Российские войска продолжали контратаки на линии Сватово-Кременная.
  • Украинские войска нанесли удары по районам сосредоточения россиян в Луганской области.
  • Российские войска продолжали наступательные действия в районе Авдеевки, а также в Бахмуте, где темпы их наступательных действий замедлились по сравнению с предыдущими днями.
  • Российский источник утверждает, что оккупанты совершили наземные атаки в Запорожской области.
  • Российские и украинские источники продолжали обсуждать, произойдет ли вторая волна мобилизации в России и когда она начнется.
  • Российские чиновники продолжают добиваться интеграции оккупированных территорий в состав РФ.

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