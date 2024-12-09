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Збільшення тарифу на транспортування газу спричинить зменшення газовидобутку в Україні, - ФРПЕКУ

Понеділок 09 грудня 2024 16:08
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Збільшення тарифу на транспортування газу спричинить зменшення газовидобутку в Україні, - ФРПЕКУ Фото: збільшення тарифу на транспортування газу спричинить зменшення газовидобутку в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

У разі збільшення тарифу на транспортування природного газу в Україні може зменшитися газовидобуток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу України (ФРПЕКУ).

В ньому ФРПЕКУ звернулася до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та звернула увагу на декілька критично важливих аспектів щодо перегляду тарифу на транспортування газу.

Зокрема, у Федерації підкреслили, що збільшення тарифу матиме негативний вплив на газовидобувну галузь та економіку України.

"Збільшення тарифу в 4,5 рази у гривневому еквіваленті призведе до скорочення обігових коштів газовидобувних компаній та зменшення інвестицій у розробку нових родовищ. А також до зниження обсягів видобутку природного газу, особливо на виснажених родовищах, що загрожує зростанням залежності від імпорту газу", - вказується в листі.

Зазначається, що додаткові витрати галузі внаслідок підвищення тарифу оцінюються в 7 млрд грн, що стане суттєвим навантаженням на, в більшій мірі, державну компанію "Укргазвидобування" та приватних видобувників.

Через це ФРПЕКУ звернулася до НКРЕКП з проханням залишити розмір тарифу на транспортування газу на поточному рівні.

Раніше повідомлялося, що через збільшення тарифу на транспортування газу Україна може втратити металургійну промисловість, а в галузі розпочнуться масові скорочення.

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