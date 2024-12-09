Увеличение тарифа на транспортировку газа повлечет уменьшение газодобычи в Украине, - ФРТЭКУ

В нем ФРТЭКУ обратилась к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и обратила внимание на несколько критически важных аспектов пересмотра тарифа на транспортировку газа.



В частности, в Федерации подчеркнули, что увеличение тарифа окажет негативное влияние на газодобывающую отрасль и экономику Украины.



"Увеличение тарифа в 4,5 раза в гривневом эквиваленте приведет к сокращению оборотных средств газодобывающих компаний и уменьшению инвестиций в разработку новых месторождений. А также к снижению объемов добычи природного газа, особенно на истощенных месторождениях, что чревато ростом зависимости от импорта газа", - указывается в письме.



Отмечается, что дополнительные расходы отрасли в результате повышения тарифа оцениваются в 7 млрд грн, что станет существенной нагрузкой на большей степени государственную компанию "Укргаздобыча" и частных добытчиков.



В связи с этим ФРТЭКУ обратилась в НКРЭКУ с просьбой оставить размер тарифа на транспортировку газа на текущем уровне.



Ранее сообщалось, что из-за увеличения тарифа на транспортировку газа Украина может потерять металлургическую промышленность, а в отрасли начнутся массовые сокращения.