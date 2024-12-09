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Увеличение тарифа на транспортировку газа повлечет уменьшение газодобычи в Украине, - ФРТЭКУ

Понедельник 09 декабря 2024 16:08
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Увеличение тарифа на транспортировку газа повлечет уменьшение газодобычи в Украине, - ФРТЭКУ Фото: увеличение тарифа на транспортировку газа приведет к уменьшению газодобычи в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В случае увеличения тарифа на транспортировку природного газа в Украине может уменьшиться газодобыча.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины (ФРТЭКУ).

В нем ФРТЭКУ обратилась к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и обратила внимание на несколько критически важных аспектов пересмотра тарифа на транспортировку газа.

В частности, в Федерации подчеркнули, что увеличение тарифа окажет негативное влияние на газодобывающую отрасль и экономику Украины.

"Увеличение тарифа в 4,5 раза в гривневом эквиваленте приведет к сокращению оборотных средств газодобывающих компаний и уменьшению инвестиций в разработку новых месторождений. А также к снижению объемов добычи природного газа, особенно на истощенных месторождениях, что чревато ростом зависимости от импорта газа", - указывается в письме.

Отмечается, что дополнительные расходы отрасли в результате повышения тарифа оцениваются в 7 млрд грн, что станет существенной нагрузкой на большей степени государственную компанию "Укргаздобыча" и частных добытчиков.

В связи с этим ФРТЭКУ обратилась в НКРЭКУ с просьбой оставить размер тарифа на транспортировку газа на текущем уровне.

Ранее сообщалось, что из-за увеличения тарифа на транспортировку газа Украина может потерять металлургическую промышленность, а в отрасли начнутся массовые сокращения.

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