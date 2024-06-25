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Збільшення тарифу на світло дасть "Енергоатому" та "Укргідроенерго" 50 млрд грн, - експерт

Фото: збільшення тарифу на світло дасть "Енергоатому" та "Укргідроенерго" 50 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Уряд був змушений підвищити пільговий тариф на електроенергію для населення для ремонту зруйнованих росіянами енергетичних об’єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора "Інституту світової політики" Євгена Магду.

"Власне для відновлення зруйнованих енергетичних об’єктів уряд змушений був піти на підвищення пільгових тарифів для населення. Це дозволить отримати приблизно 50 млрд грн, які використають державні "Енергоатом" та "Укргідроенерго", які власне і виробляють електрику для населення. Ці кошти, як очікується, підуть на відновлення енергетичної системи. Ми можемо зробити це виключно за власні кошти", - сказав він. 

Магда пояснив, що зараз державні та приватні енергетичні компанії здебільшого за власні кошти відновлюють зруйновані електростанції і підстанції, а озвучена західна допомога - це "лише крапля в морі", якщо врахувати масштаб руйнувань. 

"Приватні компанії намагаються залучати кредити, а поки відновлюють зруйновані об’єкти за власний кошт. Державні компанії можуть розраховувати на допомогу з бюджету, як, наприклад, "Центренерго" для Трипільської та Зміївської ТЕС", - наголосив політолог. 

Він підкреслив, що від зовнішніх партнерів Україна потребує насамперед озброєння, зокрема, засобів ППО для захисту енергетичних об’єктів. 

"Відновлювати ж те, що ворог знищив, потрібно власними силами, затягуючи паски та ухвалюючи непопулярні рішення. Гірка пігулка має бути більш ефективною за солоденьке плацебо", - підсумував Магда. 

 

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що підвищення тарифу на світло дозволить "Енергоатому" та "Укргідроенерго" отримати гроші на ремонти, а також платити в бюджет більше податків.

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Энергоатом